Une manifestation contre la vie chère

Trop c’est trop ! L’annonce mardi d’une nouvelle hausse des primes d’assurance maladie a poussé les partis de gauche et différentes associations à se mobiliser. Ils organisent ce vendredi dès 18h une manifestation dans le centre-ville de Neuchâtel contre la baisse du pouvoir d’achat. Une situation qui concerne également de plus en plus de rentiers.

Claude-Alain Kleiner, le président de l’AVIVO du canton de Neuchâtel, qui défend le droit des retraités et des préretraités, a expliqué vendredi dans La Matinale, que cette tranche de la population est parfois stigmatisée comme faisant partie d’une génération dorée, qui touche à la fois l’AVS et le 2e pilier et « que l’on voit partout, aux spectacles, dans les trains, au restaurant, etc. Alors ça, c’est la partie visible de l’iceberg, mais il y a aussi la partie invisible. Et il y a bon nombre de personnes qui sont en très grande difficulté. Et avec cette hausse, ça touche aussi la classe moyenne. »

Parmi les solutions pour améliorer la situation « il faut absolument indexer les rentes de manière correcte et il faut parvenir à obtenir cette 13e rente AVS. » Le peuple devrait se prononcer en mars de l’année prochaine. Claude-Alain Kleiner attend de la manifestation de ce vendredi une prise de conscience. « C’est pour montrer qu’on est fâché. (…)

L’AVIVO aimerait que le politique organise de vrais états généraux, pas de ces séances politiques (…) où on ressort en disant on fait comme on a dit et comme on ne sait plus ce qu’on a dit, il est sûr que l’on ne fait rien du tout derrière ». /sma