Les buvettes de la Maladière sur les dents avant Xamax - Sion

Une nouvelle fête du football à la Maladière! Neuchâtel Xamax reçoit le FC Sion ce vendredi à 20h15 (à vivre en direct dès 20h avec Damien Aubert et son consultant Raoul Savoy). On attend la grande foule pour ce derby romand de Challenge League. Un match classé à risque par les forces de sécurité. Un match risqué aussi pour les deux équipes qui sont à la recherche de résultats positifs. Mais ceux qui tremblent le plus, ce sont peut-être les bénévoles postés tout à l’heure aux buvettes…

Face au flot de 9638 spectateurs venus voir Young Boys en Coupe de Suisse il y a deux semaines, le personnel a bu la tasse. Et ce soir, le dispositif d’accueil ne sera pas différent. C’est ce qu’on a fini par apprendre. On a pu se rendre compte cette semaine que le club n’est pas chaud pour communiquer officiellement sur ce sujet. On a fini par glaner quelques informations à l’interne: le club reconnaît à demi-mot qu’il doit faire mieux.

Les spectateurs reprochent aux buvettes « rouge et noir» d’être trop lentes, voire beaucoup trop lentes. Les files d’attentes semblent être la règle en toute circonstance. Les consommateurs se plaignent de trop attendre, même après leur commande, parfois jusqu’à une demi-heure pour un hot-dog… Les internautes reprochent aussi au personnel de manquer de dynamisme, pour employer un euphémisme.





La machine à hot-dog...

Comment explique-t-on cette situation? Xamax n’a plus l’habitude des grandes occasions depuis quatre ans et sa descente en Challenge League. Le stade de la Maladière a été inauguré il y a bientôt 20 ans. On nous dit que sa configuration n’est pas idéale pour la gestion des flux. L’évolution des normes de sécurité empêche le club d’être trop créatif pour proposer nourritures et boissons aux spectateurs. Donc les buvettes font au mieux. La carte a été réduite pour tenter de gagner en efficacité. Au menu, il n’y a plus que frites, saucisses, hamburgers et hot-dogs.

Ce soir, les huit points de vente de nourritures et boissons seront tous ouverts. Les trois stands proposant uniquement des boissons aussi. Et les vendeurs ambulants qui défilent dans les tribunes pour raccourcir les files d’attente aux buvettes seront à nouveau sollicités. Ce dispositif exceptionnel demande 80 bénévoles. Nombre d’entre eux sont des auxiliaires occasionnels. Ce ne sont donc pas forcément les serveurs les plus efficaces… Mais comme on nous le glisse à l’interne, ne pas oublier de mettre de l’eau dans la machine à hot-dog pour faire chauffer la viande est une question de bon sens…

«Même si on a perdu les deux derniers matches, il faut avoir confiance dans l’équipe, jouer un bon football et rester calmes»





«Rester calmes»

Sur le terrain ce soir contre Sion, Xamax espère renouer avec la victoire. Les Neuchâtelois restent sur deux défaites et quatre matches sans victoire en championnat. Un joueur rêve de faire la différence: l’attaquant tessinois Simone Rapp, qui fêtera ses 31 ans dimanche. Blessé en début de saison, la recrue phare du mercato xamaxien revient progressivement au jeu et retrouve la forme. «Même si on a perdu les deux derniers matches, il faut avoir confiance dans l’équipe, jouer un bon football et rester calmes», estime-t-il.