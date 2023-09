Plus d'inclusion pour les personnes vivant avec un handicap à Neuchâtel

Le canton de Neuchâtel s’engage pour l’inclusion des personnes en situation de handicap. Sous l’impulsion du service cantonal des sports et du service d’accompagnement et d’hébergement de l’adulte, le canton lance le programme UNIFIED. Développé par Special Olympics Switzerland, UNIFIED permet aux personnes vivant avec un handicap d’accéder aux clubs et événements sportifs en aidant de manière concrète les clubs sportifs et organisateurs à adapter leurs offres, notamment en créant des structures appropriées. Ce programme a été conçu comme « un pas important dans la mise en œuvre de la Convention de l’ONU relative aux droits des personnes handicapées dans le domaine du sport ». Pour son lancement en terres neuchâteloises, Special Olympics, qui travaille avec des acteurs nationaux, régionaux et locaux, a mis à disposition du canton une coordinatrice dédiée.



Cinq clubs de sports neuchâtelois ont d’ores et déjà rejoint le projet :