Un film pour résumer les vies de Nago Humbert

Un film pour retracer sa vie. L’association Films Plans-Fixes a contacté Nago Humbert pour lui proposer un film sur son parcours. L’avant-première a lieu jeudi soir au cinéma Rex à 18h. Dans ce long métrage, celui qui est professeur à la faculté de médecine de Montréal, fondateur de Médecins du monde Suisse et responsable de l’Observatoire Éthique et Santé Humanitaire répond aux questions d’Isabelle Moncada. « L’association m’a appelé il y a plus d’un an pour me proposer ce film. J’ai évidemment été très honoré », explique Nago Humbert.