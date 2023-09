Une pointure de la géopolitique à La Chaux-de-Fonds

Enfin au moment de prendre de la hauteur et d’analyser les conséquences géopolitiques futures de cette guerre, le directeur de l’IRIS a déjà une vision bien précise. « Ce conflit va agrandir le fossé entre l’Ouest et le reste du monde. Cette guerre est ultra-présente dans les médias et les esprits occidentaux alors qu’elle l’est beaucoup moins dans le reste du monde », note Pascal Boniface. /dpi