Pour un salon des éditeurs.trices neuchâtelois.es : C’est quoi ton truc ?

Ce sera une première ce samedi 30 septembre au Péristyle de l’Hôtel de Ville de Neuchâtel, de 10h à 18h. Un rendez-vous unique mis sur pied par l’Association pour un salon des éditeurs.trices neuchâtelois.es, qui a pour but de justement réunir le monde de la littérature pour cet événement.

Plus de vingt maisons d’édition ont répondu favorablement à l’initiative de François Berger, Ilir Xheladini et Helena Seel, tous trois membres du comité. Des dédicaces, des conférences et diverses rencontres sont au programme de cette journée, dont l’entrée sera gratuite, comme nous l’expliquait le président-fondateur, François Berger, dans La Matinale :