Treize millions de francs pour la culture durant le Covid

Plus de 13 millions de francs pour la culture : voilà le montant alloué par le Canton de Neuchâtel à ce secteur entre 2020 et 2022, pendant la période Covid. L’objectif de ce soutien était d’atténuer les effets des reports, annulations et redimensionnements des manifestations culturelles. Le Canton a reçu 1'100 demandes d’aide durant la pandémie. /comm-sbm