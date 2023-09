Un car de touristes asiatiques à Lignières. C’est du jamais vu ! Ça s’est passé samedi à l’occasion de la désalpe. La descente des génisses depuis la métairie de l’Isle a attiré entre 4'500 et 5'000 curieux. Et des gens venus de loin. « Démentiel », s’exclame le président du comité d’organisation. Frédéric Humbert-Droz met ça sur le compte d’articles parus dans la presse alémanique et sur la place que la manifestation a occupé sur les plateformes de tourisme suisse.

Le comité réfléchit sérieusement à créer un poste de chargé de communication et des réseaux sociaux. /cwi