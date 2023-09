Fête des Vendanges bénie des dieux

Entre anges et démons, Bacchus a fait son choix. La 96e édition de la Fête des Vendanges a été véritable succès. Les organisateurs n’ont eu à faire face à aucun problème majeur et la météo y a mis du sien et près de 300'000 personnes ont afflué à Neuchâtel. « On est 100% heureux », s’exclame Eric Leuba, membre de la direction et porte-parole de la Fête des Vendanges.

Après 6 ans d’attente, la manifestation a vu le retour d’un membre du Conseil fédéral. C’est la Jurassienne Elisabeth Baume-Schneider qui est venue en voisine assister au corso fleuri. « C’était un moment intense » pour Eric Leuba qui a apprécié de voir la ministre se prêter volontiers au jeu de la bataille de confetti avec le public.