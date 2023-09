Le Landeron, capitale des chineurs le temps d’un week-end

Les chineurs se sont donné rendez-vous au Landeron ce week-end. La brocante s’est installée dans les rues du village vendredi et elle y restera jusqu’à dimanche. Pour cette édition, les organisateurs ont le sourire. Les stands occuperont cette année 10'000 mètres carrés, ce qui en fait l’une des plus grandes brocantes du genre. Par rapport à la précédente édition, le nombre de marchands inscrits a augmenté de 40%. « C’est un gros travail d’équipe pour aller chercher ces marchands. Il y a aussi le bouche-à-oreille et les réseaux sociaux qui nous ont permis d’atteindre cette hausse », explique Pierre Läderach, président du comité d’organisation de la brocante du Landeron.