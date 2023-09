Objectif Berne : les Vert’libéraux neuchâtelois

RTN se mobilise pour les élections fédérales. Du 19 au 22 et du 25 au 29 septembre, notre rédaction détaille le programme des partis en lice au Conseil national et au Conseil des Etats. Place ce mercredi aux Vert’libéraux. Le parti vise un siège au Conseil National et veut à terme s’implanter au Conseil des Etats. Un dossier avec Dominik Schneuwly co-directeur de campagne du PVL réalisé par Damien Piscopiello.