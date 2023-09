Quand l’automne sonne, la Fête des Vendanges résonne

Verre de vin et confettis, la Fête des Vendanges c’est dans un peu plus d’une semaine ! 300'000 personnes sont attendues au cœur de Neuchâtel pour trois jours de festivités sous le thème « Vend’anges et démons ». Guggenmusik, feux d’artifice et Corso fleuri seront comme d’habitude au programme. Le cashless, introduit en 2022, sera également toujours d’actualité pour les gobelets. En revanche, l’introduction de consignes pour de la vaisselle réutilisable ne pourra pas se faire de manière généralisée cette année. La plupart des stands opteront donc pour des ustensiles recyclables, comme le bois. En effet, le défi technique et le temps à disposition pour comptabiliser les retours ne rendent pas encore possible le passage au tout réutilisable.