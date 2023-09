Réaménagement du carrefour de la Rosière à Neuchâtel

Le carrefour de la Rosière fait peau neuve. Situé entre la rue des Parcs et Vauseyon à Neuchâtel, le cœur du quartier de la Rosière va être réaménagé entre cet automne et le printemps prochain, indique lundi un communiqué de la Ville de Neuchâtel. L’arrêt de bus « Rosière », en direction de l’ouest, a déjà été mis en conformité cet été afin d’être accessible aux personnes à mobilité réduite.

Le carrefour va devenir une zone de rencontre, avec une limitation à 20 km/h et la priorité donnée aux piétons. Quatorze places de stationnement pour véhicules situées au sud de la rue seront déplacées au nord, principalement sur la rue des Brévards, qui passera en sens unique à la montée. « Le projet ne réduit donc pas l’offre actuelle en stationnement » selon le communiqué. De plus, près de 20 places pour vélos et quelques-unes pour motos seront également créées.

Au sud de la rue, des arbres et des plantes seront plantés afin de rendre la place de jeux plus accueillante, de modérer la vitesse, et de créer des îlots de fraîcheur et des possibilités d’ombrage.

Les riverains et les commerçants ont « globalement bien accueilli le projet ». /comm-mma