Le choix du moyen de locomotion pour venir au Chant du Gros

La mobilité, enjeu important des grandes manifestations comme le Chant du Gros. L’an dernier lors de la soirée du mercredi, de grands bouchons s’étaient formés aux abords du festival. Le ministre jurassien des transports David Eray avait même parlé de situation chaotique. Rien de comparable pour la soirée de jeudi cette année. « Plutôt calme malgré un pic de véhicules entre 18 et 20h », nous ont indiqué des bénévoles en charge du parking.

Pour cette année, le « Chant Du », les CJ et MOBIJU ont collaboré pour encourager les festivaliers à emprunter les transports en commun. Tarif préférentiel, horaires étoffés en fin de journée pour le début des concerts et tard dans la nuit pour la fin des représentations. Et puis présence de correspondances pour rejoindre Delémont, Moutier, La Chaux-de-Fonds, Tavannes ou encore St-Imier. A la gare du Noirmont, Jean-Philippe Croset veille à la sécurité des festivaliers. L’employé des CJ vit son 2e Chant du Gros depuis le quai.