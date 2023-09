Le Musée d’histoire de La Chaux-de-Fonds raconte son histoire

Un siècle de conservation, d’études, de présentations et d’évolution. Le Musée d’histoire (MH) de La Chaux-de-Fonds a investi la Villa Sandoz en 1923. Cent ans plus tard, ses équipes mettent en lumière le passé et le présent de l’institution au travers de l’exposition temporaire « Un héritage au présent ». La présentation vise à mettre en lumière le rôle d’un musée d’histoire, ses missions, ce qui le fait vivre, et quels sont ses publics. Elle se décline en sept espaces thématiques et chronologiques dans lesquels sont présentés 174 objets puisés dans les 40'000 pièces que compte la collection du musée.