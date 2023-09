Journée des portes ouvertes maintenue pour La Semeuse

La Semeuse accueillera clients et amateurs de café lors de portes ouvertes ce samedi à La Chaux-de-Fonds. Le maintien de la journée confirme la volonté du torréfacteur de retrouver au plus vite le cours normal de son activité après la tempête du 24 juillet.

De 9h00 à 13h00, les visiteurs évolueront dans les espaces de travail et les ateliers de torréfaction du site de production, resté indemne suite aux intempéries, contrairement au site de stockage du Crêt-du-Locle. Au programme encore: dégustation de café, découverte du café de spécialité, démonstrations et animations diverses.

Sur la base des chiffres de l’institut d’études de marché Nielsen Suisse, La Semeuse détient une part de 3% dans le segment du café en capsules et de 7% dans celui du café en grains sur le marché helvétique. Un marché helvétique réputé « saturé », relève Vincent Moesch, responsable marketing de la marque, avec sa multitude d'acteurs.

L'entreprise chaux-de-fonnière a été fondée en 1900 comme « une épicerie spécialisée en denrées coloniales » et dans le commerce d’une huile d’arachide sous l’appellation « Huile La Semeuse ». Depuis, elle s’est concentrée sur la torréfaction et s’est vue récompensée en 2021 par le magazine Crema pour sa qualité et ses efforts en matière de durabilité notamment. /ats-mma