Une Braderie qui s’annonce prometteuse

Plus de 150'000 personnes sont attendues dans les rues de la Métropole horlogère ce week-end. Le coup d’envoi de la 48e édition de la Braderie de La Chaux-de-Fonds est donné vendredi midi avec le repas officiel. C’est le premier évènement d’envergure dans la ville après la tempête du 24 juillet. Il y a un besoin au sein de la population des Montagnes de se retrouver et de partager des moments de joie, pour Patrick Gaschen. Mais le vice-président du comité d’organisation voit aussi au-delà. « Le comité souhaite attirer des gens de Neuchâtel, de Bienne et de France voisine jusqu’à Besançon ». La raison ? « Il y a plusieurs milliers de personnes qui viennent travailler chez nous quotidiennement et c’est peut-être la bonne occasion de leur faire découvrir La Chaux-de-Fonds autrement », explique Patrick Gaschen. /jpp