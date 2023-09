Pierre-André Stoudmann quitte la présidence de la Braderie

Pierre-André Stoudmann ne sera plus le président du comité d’organisation de la Braderie de La Chaux-de-Fonds. Après neuf années à la tête de la manifestation, soit 5 éditions, il a communiqué sa décision ce vendredi midi, lors de son discours de bienvenue du repas officiel qui marque le coup d’envoi de cette 48e édition de la Braderie. Contacté par la rédaction de RTN, Pierre-André Stoudmann explique qu’il souhaite laisser sa place aux plus jeunes, et préparer ainsi l’avenir tout en rajeunissant les idées. « Il y a un temps pour tout, je m’étais engagé pour quatre éditions, et j’en ai même fait cinq ! » nous a confié Pierre-André Stoudmann. Son successeur sera désigné par une assemblée générale prochainement. Il devrait s’agir de Patrick Gaschen, l’actuel vice-président du comité d’organisation.







Pierre-André Stoudmann sera notre invité lundi dans la Matinale à 7h35, afin de faire le bilan de sa présidence et de la 48e édition de la Braderie. /swe