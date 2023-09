Ouverture de l’appel à candidatures pour le prix interculturel neuchâtelois « Salut l’étranger »

Le Conseil d’État a lancé vendredi un appel à candidatures pour le prix interculturel neuchâtelois « Salut l’étranger ». Cette 29e édition est placée sous le signe des 75 ans de la Déclaration universelle des droits de l’homme. À cette occasion, le prix sera attribué « à une action ou une initiative qui aura contribué au respect de la dignité humaine et des droits humains ou qui aura favorisé la paix et une société plus juste » indique le communiqué de la Chancellerie d’Etat.

Le prix interculturel neuchâtelois « Salut l’étranger » est remis depuis 1995 et célèbre notamment les actions favorisant l’ouverture, le respect de la diversité humaine ainsi que la cohésion sociale et l’égalité.







Délai de candidature et remise du prix

Les formulaires et conditions sont disponibles sur le site du service de la cohésion multiculturelle. Les candidatures peuvent être déposées par courriel ou par courrier postal, à l’adresse suivante : COSM, place de la Gare 6, 2300 La Chaux-de-Fonds. L’appel à candidatures est ouvert jusqu’au 31 octobre.

Le prix d’une dotation de 7'000 francs sera remis le 14 décembre en présence de la conseillère d’État Florence Nater et de la présidente du jury, Brigitte Leitenberg. /comm-mma