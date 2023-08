Le Comptoir du Val-de-Travers revient à Fleurier

« Tous ensemble » au Comptoir du Val-de-Travers. C’est le thème choisi pour la 30e édition de cette manifestation, qui se déroule entre le 1er et le 10 septembre. « C’est un retour à Fleurier, sous tente comme la première édition de 1962. Pour moi, la boucle est bouclée » souligne la présidente Sandra Eggenschwiler. À la seule différence que la première édition de la foire commerciale s’est tenue à Longereuse, alors que celle de 2023 aura lieu sur le terrain des Lerreux, dans la tente déjà utilisée par le festival Trouble A début juillet. Ce changement de locaux a nécessité des adaptations, après des années à la patinoire à Fleurier, et une édition à Couvet en 2018. « Il a fallu aménager le lieu, pour amener l’électricité, les eaux usées et l’eau potage, sans oublier les lignes téléphoniques. On s’adapte à la situation » souligne encore Sandra Eggenschwiler.