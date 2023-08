Qui pour succéder à Laurent Kurth ?

Autre papable socialiste potentiel, le conseiller communal chaux-de-fonnier Théo Huguenin-Elie. Actuellement en course pour les élections fédérales d’octobre, il estime qu’il est « légitime » de se poser la question et se dit « en pleine réflexion ». Reste que le timing ne lui est pas favorable. Une candidature à la succession de Laurent Kurth impliquerait probablement son retrait de la course aux Etats, un retrait qui peut se faire légalement jusqu’à vendredi midi.





Les Verts et l’UDC en embuscade ?

Outre les socialistes, les regards sont tournés avec insistance du côté des Verts. Le parti n’a jamais caché son envie de revenir au Conseil d’Etat. Une décision sera prise la semaine prochaine quant à la volonté ou non de se lancer dans la course. Une lutte à laquelle ne devrait à priori pas participer Céline Vara. La conseillère aux Etats, candidate à sa réélection, déclare « avoir la tête focalisée sur les Fédérales ».

Et si finalement les Verts se lançaient dans la course, comment le Parti socialiste neuchâtelois verrait cette situation ? Son président Romain Dubois explique « que ça serait le jeu de la démocratie ». Avant d’enchaîner : « Mais c’est vrai qu’à la suite des dernières cantonales, on avait quand même eu un certain accord au 2e tour sur le retrait de notre candidat Frédéric Mairy qui était passé devant celui de nos alliés verts. On pourrait imaginer que dans les circonstances actuelles, et parce qu’on a gagné ces deux sièges au Conseil d’Etat sur une élection ou nous étions alliés, qu’ils nous les laissent jusqu’à la fin de la législature. Avec un grand accord de gauche pour les prochaines élections cantonales. On attend donc avec impatience la position de nos alliés », précise Romain Dubois.