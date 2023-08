Le recyclage au centre des Journées du patrimoine

Découvrir certains lieux sous l’angle du réemploi et du recyclage. C’est ce que proposent les Journées européennes du patrimoine cette année. Du 9 au 10 septembre, 18 manifestations sont organisées dans huit localités du canton de Neuchâtel. Le thème « réemploi et recyclage » peut paraître une préoccupation nouvelle, mais elle traverse les siècles. Cela nous permet d’avoir un regard nouveau sur des bâtiments, selon Claire Piguet historienne du patrimoine à l’office du patrimoine et de l’archéologie du canton de Neuchâtel : « On se rend compte que les bâtiments comportent déjà des solutions qu’on recherche aujourd’hui, par exemple le réemploi de matériaux. »