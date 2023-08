Les décomptes de charges vont parfois faire mal

Pour ceux qui n’ont pas fait d’adaptation de leurs acomptes, l’augmentation de la facture de charge peut être conséquente. Contactées par téléphone, les régies Peruccio et Swatch Group parlent d’une hausse de 200 à 300 francs, par an et en fonction de la taille du logement. Même son de cloche chez Omnia qui prévoit une augmentation de 20 à 30%. Naef Immobilier connaît une augmentation plus importante, mais cela dépend beaucoup des types de chauffage, selon Sébastien Robert. « On est au début du processus d’envoi des décomptes, mais ce qu’on peut constater c’est que les locataires qui habitent des immeubles avec un chauffage au gaz vont connaître une augmentation de l’ordre de 1,5 fois. »