Sorti(e) de boîte : Ascentys

Quel est l’impact de mon entreprise au niveau environnemental ou encore social ? La question est susceptible d’intéresser de nombreux patrons. Une société créée l’an dernier dans le Jura propose d’y répondre de manière informatique. Basée au sein de Switzerland Innovation Park à Courroux, Ascentys a développé une plateforme qui analyse quelque 360 indicateurs en la matière. L’idée développée par son fondateur, Jerome Raguin, consiste à se pencher sur tous les aspects non financiers d’une entreprise. Ceux-ci prennent aujourd’hui de plus en plus d’ampleur en lien avec la durabilité. La plateforme propose des analyses autour de trois piliers, à savoir l’impact environnemental, l’impact social et celui en relation avec la gouvernance.