Le Numerik Games Festival 2023 revendique son ouverture et sa créativité

Le Numerik Games Festival s'apprête à ouvrir ses portes pour une nouvelle édition riche en créativité et en innovation. Véritable carrefour des arts numériques et des expériences inédites, cet événement majeur de la Suisse romande célèbre le mariage entre la technologie et l'art sous toutes ses formes.





Le plein de nouveautés

La manifestation se tient à Yverdon-les-Bains, du 25 au 27 août, sur un nouveau site pour encourager la mobilité douce. Les jardins du Théâtre Benno Besson et le parking de la Place d'Armes accueilleront cette année le festival. Les horaires s'étendent, avec une ouverture dès 14 heures le vendredi, et deux concerts gratuits la veille en soirée.