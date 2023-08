Faites-nous rire : Lord Betterave et le FC Saint-Blaise

De nouveaux humoristes intègrent l’équipe de La Matinale cette saison, et le premier à entrer dans l’arène est Lord Betterave. Pourquoi ce pseudonyme ? Parce qu’il a trop bu, nous explique l’intéressé.

Après vous me direz, qu’importe son nom, du moment qu’il nous fait rire. Et pour son premier passage, c’est la rencontre de football entre le FC Saint-Blaise et le FC Bâle, pour le compte de la Coupe suisse de football qui l’a inspiré. Attention, ça pique ! Mais c’est juste pour rigoler :