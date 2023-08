Jean-Claude Marguet : « La violence n’a pas sa place dans l’école neuchâteloise »

« L’école neuchâteloise est le reflet de la société. » Jean-Claude Marguet, chef du Service de l’enseignement obligatoire, est revenu dans La Matinale lundi, jour de rentrée scolaire, sur les violences à l’école. La semaine dernière, les syndicats des enseignants romands et alémaniques ont fait part de leur préoccupation quant à la violence que les professeurs rencontrent. L’école neuchâteloise y est aussi confrontée. Jean-Claude Marguet a indiqué « qu’on a une école qui est mise beaucoup plus sous pression que par le passé, avec des exigences de la société, des parents... L’école est aussi le reflet de la société (…) avec des comportements parfois particuliers. » Mais, a-t-il expliqué, les enseignants sont protégés « on va toujours les soutenir. Il est intolérable de toucher un enseignant ». Une violence qui n’est pas non plus tolérée entre les élèves. L’école fait tout « pour que le climat soit harmonieux ».

Les effectifs de cette rentrée scolaire sont stables, par rapport à l’année dernière avec trois élèves en plus, soit 19'589 élèves. Cette stabilité est due aux 242 élèves ukrainiens, sans quoi il serait en baisse. /sma