Voltiges et acrobaties à Neuchâtel

La Compagnie Zali, pionnière du trapèze volant en Suisse, dévoile sa dernière création artistique intitulée Τρία (Tria). Cette oeuvre promet de repousser « les limites de l'audace et de l'acrobatie aérienne » en transportant le public dans un univers « captivant de grâce et de force ». L'événement, qui promet une expérience visuelle et musicale « intense », sera présenté en avant-première sur la Place du Port de Neuchâtel les 12 et 13 août à 18h.