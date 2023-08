Des vacances plutôt positives pour les métairies

Une période pas terrible pour la métairie d’Aarberg

Une seule des métairies contactées par RTN a vécu des vacances « pas terribles », selon les termes de la patronne Sarah Jornod. Moins de marcheurs et de cyclistes, des risques d’orages fréquents et un vent persistant, tant de raisons qui font que l’établissement a vécu un été plutôt difficile. La tenancière nous a expliqué qu’habituellement, les mois de juillet et d’août sont particulièrement bons, mais que cette année, ils ressemblent aux autres mois. Un constat pas très motivant pour continuer, nous a confié Sarah Jornod. La patronne va d’ailleurs quitter la métairie d’Aarberg à la fin de la saison, après six ans à sa tête. Elle nous a confié vouloir voir autre chose à présent. /lyg