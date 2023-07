Où regarder les feux d'artifice dans le canton ?

Les fans d’engins pyrotechniques peuvent exploser de joie. Les feux d’artifice sont de retour après une année 2022 sans aucun feu. À Neuchâtel, les feux seront allumés sur le lac, plus précisément aux Jeunes-Rives, le 1er aout. Au Landeron, les feux seront tirés le 31 juillet, tout comme à Cressier. Pour les oreilles sensibles et les animaux de compagnies, les communes d’Enges, La Tène, Saint-Blaise et Hauterive organisent, le 1er août à la plage de Saint-Blaise, un concert des Petits Chanteurs à la gueule de bois, suivi d’un spectacle de drones sur le thème de l’art celtique.

À l’ouest du littoral, à Cortaillod, le spectacle pyrotechnique le 31 juillet sera accompagné d’une soupe aux pois. De quoi s’en mettre plein les yeux et le ventre. La Grande Béroche illuminera elle aussi le ciel le même soir, à la plage de Chez-le-Bart.

Au Val-de-Travers, plus précisément à Môtiers, le programme s’annonce chargé dès 17h, le 31 juillet. Avec évidemment un feu d’artifice, mais aussi une démonstration de lutte suisse, des fanfares et des festivités qui vont durer jusqu’à cinq heures du matin. Dans la commune voisine, aux Verrières, le feu sera tiré le jour même de la fête nationale, tout comme au Locle, où les festivités commenceront dès 10h.

Dans plusieurs communes, des endroits adaptés pour tirer ses propres feux d’artifice seront prévus, de quoi passer une bonne soirée.

Pour rappel, les festivités du 1er août à La Chaux-de-Fonds ont été annulées par les autorités communales, suite aux dégâts engendrés par la tempête de lundi passé. A ajouter qu'au Val-de-Ruz, il n'y aura pas de feux d'artifice, mais des festivités sont organisées à Cernier, avec au programme des fanfares et des foodtrucks présents sur place. /gpr