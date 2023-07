Le collège provisoire d’Hauterive est presque prêt

L’heure est aux finitions à Hauterive. Les travaux de montage du collège provisoire sont pratiquement terminés et les cartons, posés dans les classes, n’attendent plus qu’à être déballés. Dès le 14 août, les containers installés aux abords du centre sportif accueilleront une centaine d’élèves de la 3e à la 6e année, ainsi que l’accueil parascolaire. Les enfants passeront trois ans dans ces lieux, en attendant que le nouveau complexe scolaire d’Hauterive soit construit.





Cinq salles de classe seront aménagées pour la rentrée

Ces bâtiments provisoires abriteront cinq salles de classe, dont une servira de classe de soutien, une salle des maîtres et un espace dédié à la Souris verte pour le parascolaire. Les enfants qui prendront leur repas aux Tables de midi et à la Souris verte seront servis par le tenancier de la buvette du FC Hauterive.

La salle de couture et la bibliothèque sont quant à elles installées dans l’abri antiatomique du Centre sportif. Les élèves se trouveront à deux pas de la piscine, de la salle de gym et des terrains de football, explique Martine Steiger Burgos, conseillère communale en charge des bâtiments. Les toilettes seront par ailleurs non genrées.