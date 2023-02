Projet de collège redimensionné à Hauterive

Ambitions revues à la baisse à Hauterive. Le Conseil général est appelé à se prononcer sur le projet de nouveau complexe scolaire lundi soir, mais pour des motifs économiques, c’est une version redimensionnée sur laquelle votera le législatif lors de sa séance.

Il est toujours prévu de construire deux nouveaux bâtiments à la place des deux existants, mais la nouvelle mouture écarte du projet la crèche et la structure parascolaire de la Souris verte, qui auraient dû rejoindre les écoliers sur un même site à l’entrée du village. Le Covid et la guerre en Ukraine sont passés par là, avec leur impact sur le prix des matières premières et de l’énergie. Par conséquent, la Commune aurait dû débourser 28 millions de francs contre 21 millions de francs prévus à l’origine ; une dépense qu’Hauterive ne peut pas se permettre selon le Conseil communal, qui a pris la décision de réduire la voilure. C’est donc un crédit d’environ 21 millions de francs qui est soumis au législatif ce lundi soir dans le but de réunir uniquement les activités scolaires dans les nouveaux bâtiments.

La crèche et le parascolaire attendaient toutefois ce déménagement avec impatience. La Souris verte est installée dans une ancienne usine, rue des Jardillets. Pour le conseiller communal en charge du dossier, Thomas Zeller, les locaux ne sont certes pas pensés pour accueillir des enfants, mais la façade, l’isolement et le chauffage ont été refaits dernièrement. Le bâtiment est donc jugé « bon ». Thomas Zeller :