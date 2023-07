Du cinéma à ciel ouvert, mais en toute intimité

Découvrir ou redécouvrir certains films à ciel ouvert et en toute quiétude. C’est la proposition de « F12 fait son cinéma » durant les mois de juillet et août à Fleurier. L’événement est organisé par l’Association Festival12, en collaboration avec La Cave Viva à Fleurier, le Cinéma Colisée à Couvet et la Brasserie du Val-de-Travers à Buttes.

Les projections ont lieu sur la place du Marché. Un casque est fourni pour une expérience audio immersive. Les séances sont accessibles à tous, avec ou sans réservation, dans la limite des places disponibles.