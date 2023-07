Neuchâtel-Paris en sursis

Se rendre à Paris en train au départ de Neuchâtel en quatre heures, ça pourrait n’être plus qu’un souvenir d’ici 2026. La ligne ferroviaire qui passe par Frasne est en péril. Entre Les Verrières et Pontarlier, l’infrastructure doit être rénovée. Coût de l’opération : 15 millions de francs.

Suisse et France, les deux pays concernés, n’ont actuellement pas d’entente sur les clés de répartition en matière d’investissements, assure Pascal Vuilleumier, le président de la Fédération du Transjuralpin, la FTJA, qui défend et promeut les intérêts de la ligne. Elle regroupe des représentants des régions, des communes, des cantons, des opérateurs et des commanditaires des deux côtés de la frontière.

La Confédération, assure Pascal Vuilleumier, a déjà mis la main au porte-monnaie, notamment avec les crédits LGV (lignes à grande vitesse) entre la Suisse et Dijon. Le blocage se situe du côté français, selon le président de FTJA. « Il faut maintenant trouver un équilibre entre partenaires ». Et la Fédération du Transjuralpin entend bien jouer un rôle en mettant autour de la table les différents acteurs pour trouver des solutions.