Plus de 47 millions pour la STEP de la Saunerie

Ces travaux sont nécessaires. « Les équipements sont vieillissants. La STEP date des années 70, différents travaux ont été menés dans les années 90. Et désormais, il est devenu obligatoire de traiter les micropolluants, qui le seront au charbon actif », explique Christine Bavaud. Une partie de la station d’épuration sera démolie, d’autres rénovées, alors qu’un nouveau bâtiment administratif sera construit dans ce petit espace coincé entre l’autoroute, le Littorail et une zone protégée. Garantir l’exploitation de la STEP tout en menant ce chantier constituera un grand défi, selon Christine Bavaud. « L’étroitesse du terrain sera un des aspects les plus compliqués à gérer. Il faudra une grande coordination entre tous les corps de métier pour aussi permettre aux six employés de la STEP d’effectuer leurs tâches quotidiennes.»