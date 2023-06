Une campagne commune pour lutter contre les déchets sauvages. Le Service des ponts et chaussées et la Chambre neuchâteloise d’agriculture et de viticulture s’allient pour lutter contre l’augmentation du littering observée au bord des routes et dans les champs. Ils ont installé lundi une centaine de panneaux visant à sensibiliser la population à cette problématique. L’un affiche la traditionnelle marmotte qui dit préférer manger de l’herbe plutôt que des déchets, tandis que l’autre présente une vache morte derrière un tas de détritus, avec ce slogan : « les déchets tuent nos animaux ».





L’effet dévastateur des canettes sur le bétail

Les canettes en particulier représentent un grave danger pour le bétail. Une bête peut développer des hémorragies internes en raison des lacérations provoquées par l’aluminium, sans que cela soit facilement détectable de l’extérieur. La bête souffre et doit généralement être abattue, explique Thierry Haussener, agriculteur à Dombresson. Il n’a pour le moment pas été lui-même contraint d’abattre une de ses vaches pour ce motif, mais a déjà retrouvé à plusieurs reprises des canettes lacérées dans le fourrage de ses bêtes en hiver. Il doit également prendre chaque fois du temps pour récolter les déchets qui jonchent son champ avant de faucher.