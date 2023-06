Grand exercice de sauvetage nautique près de Saint-Blaise

La Société de sauvetage du Bas-Lac (SSBL) et le Service de protection et de sécurité de la Ville de Neuchâtel (SPS), en collaboration avec la Rega, ont organisé samedi un exercice de sauvetage nautique sur le lac de Neuchâtel. L'objectif de cet entraînement était de tester la coordination et la rapidité des intervenants en cas d'accident impliquant plusieurs victimes sur l'eau. Une cinquantaine de sauveteurs se sont réunis à Saint-Blaise pour participer à cet exercice de la chaîne de secours.