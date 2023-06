De l’art San à découvrir au MEN

Une exposition unique en son genre, créée par des étudiants de l'Institut d'ethnologie de l'Université de Neuchâtel, le Musée d’ethnographie de Neuchâtel (MEN) et des artistes du Kuru Art Project (D’Kar, Botswana), a été inaugurée récemment sous un titre énigmatique en langue naro. « x’áí xàì », une exposition qui va bien au-delà de la simple présentation artistique, invite les visiteurs à réfléchir aux nouvelles formes d'expression picturale émergées dans les années 1990 parmi les populations naro d'Afrique australe, et à la manière dont les musées peuvent les utiliser à une époque où les rapports nord-sud sont vivement remis en cause.

L'exposition est principalement composée de lithographies et de peintures d’art San. Celles-ci font partie d’une donation faite en 2020 au MEN par l’anthropologue zurichoise Irène Staehelin. Aux oeuvres s'ajoutent des questionnements, des propositions de mise en contexte et les paroles des créateurs expliquant leurs intentions artistiques. L'espace d'exposition se trouve divisé en deux parties distinctes : la vision occidentale des œuvres et leur contexte de création. L'idée initiale était de créer une perméabilité entre ces deux espaces. À chaque point de l'exposition, un autre aspect se révèle aux visiteurs, offrant ainsi une expérience immersive des plus captivantes « et une autre perspective », selon Julien Glauser, conservateur au MEN.