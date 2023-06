La fête villageoise fait son retour à Chézard-Saint-Martin

Une longue pause a pris fin à Chézard-Saint-Martin. Après 13 ans d’absence, la fête villageoise bat son plein dans l’agglomération vaudruzienne. Les festivités ont débuté vendredi et se poursuivent jusqu’à dimanche entre le complexe de la Rebatte et la place du Boveret. L’idée de relancer cette manifestation est née dans l’esprit de deux copains du village : Fabien Vuilleumier et Quentin Juvet. Nostalgiques des fêtes de villages qu’ils ont vécues étant enfants, les deux hommes se sont alors lancés dans ce projet en créant une association avec d’autres jeunes du village. « Quentin m’a proposé de lancer une nouvelle fête villageoise et ça m’a tout de suite emballé », explique Fabien Vuilleumier. Au niveau du programme, les deux copains n’ont pas voulu détonner. « Il n’y aura pas grand-chose de nouveau. Pour une première, on voulait rester sur des éléments classiques qu’on maitrise », expliquent-ils. À noter toutefois la tenue samedi matin de la première course de chaises de bureaux.