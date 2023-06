Dix ans de Milvignes, l’histoire d’un pari réussi

Les noces d’étain pour Milvignes. C’est le 1er janvier 2013 que les communes d’Auvernier, Bôle et Colombier se sont unies pour créer la commune fusionnée, qui célèbre donc cette année ses dix ans. Un anniversaire que les autorités ont envie de fêter avec la population, en organisant diverses animations au cours de l’année. La première, c’est ce dimanche à 10h30 avec un événement qui va mobiliser les différentes chorales de Milvignes dans les trois villages.





Une dernière fête avant la fusion ?

Dans La Matinale, Natacha Aubert, la conseillère communale en charge de la culture, des sports, des loisirs et du tourisme, en a profité pour tirer le bilan de cette décennie. Elle estime que le pari de la création de cette commune de 9'000 habitants est une réussite, et que les années ont montré aux sceptiques qu’ils n’avaient pas de raisons de s’inquiéter. Lorsqu’on lui demande quelle est la réalisation dont elle est la plus fière, l’élue Vert’libérale cite le concours « Milvignes est à vous », dont un des deux projets lauréats a justement débouché sur l’événement de dimanche, « Aux chœurs de Milvignes ». Quant aux projets d’avenir, à savoir la possibilité d’une fusion avec Boudry et Cortaillod, dans le but de créer la commune de Basse-Areuse en 2025, elle estime que cela ne devrait en tout cas pas empêcher la population de faire la fête.