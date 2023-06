Un Creux du Van « version miniature » pour attirer les promeneurs

Une maquette interactive du Creux du Van et de ses alentours a fait son apparition entre les murs de la Ferme Robert, dans le centre d’interprétation. C’est un lieu de passage presque obligé pour les promeneurs à l’assaut de la falaise, mais très peu font le détour à l’intérieur du bâtiment lors de leur périple. Il n’y a pas de chiffres officiels, mais l’Association des amis de la Ferme Robert (AAFR) estime que certains week-ends, ses membres voient passer près de 50 personnes par jour. Ce mercredi, l’AAFR a donc présenté son dernier « bébé », en gestation depuis 2021 : la fameuse maquette du Creux du Van. Reliée à un écran tactile, elle permet de donner des informations concernant différents éléments écologiques, biologiques et même géologiques, tout en les situant sur la carte grâce à des couleurs. L’histoire du Creux du Van et même les dernières érosions y figurent.







« Une réponse à toutes les questions »

C’est le fruit de centaines d’heures de travail et de plusieurs bénévoles, qui se sont donné corps et âme pour rassembler les informations. 600 photos et 750 textes, également traduits en allemand, sont disponibles pour satisfaire la curiosité des visiteurs. Le coût total est estimé à 180'000 francs, financé par l’Etat de Neuchâtel mais aussi par plusieurs fondations. « Cette maquette donne des réponses à toutes les questions qu’on peut se poser ici » explique Pierre-Alain Rumley, président de l’Association des amis de la Ferme Robert – association qui fête ses 20 ans en 2023. Par exemple : « pourquoi est-ce qu’il y a une falaise ? Est-ce que c’est glaciaire ? Qu’est-ce qu’il a comme animaux ? Comme oiseaux ? »