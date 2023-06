La nanotechnologie sous toutes ses coutures à Neuchâtel

La Swiss Nano Convention, un congrès dédié aux dernières innovations en nanotechnologie, ouvrira ses portes les 15 et 16 juin aux patinoires du Littoral à Neuchâtel. Cet événement vise à présenter les avancées tant dans le milieu académique que dans le secteur des entreprises. Il offre également une excellente occasion aux participants de réseauter et de découvrir les travaux de recherche menés dans de nombreux instituts. Il est organisé conjointement par le Swiss MNT Network et la Fondation suisse pour la recherche en microtechnique.

Attirant plus de 300 participants, principalement de Suisse, mais aussi d'Europe, la convention mettra en place une exposition composée d'une trentaine de stands. Cette exposition offrira un aperçu des différents domaines d'application des nanotechnologies, tels que l'impression de nanomatériaux en 3D, la biodégradation de matériaux polluants, les applications médicales, les écrans LCD et LED, ainsi que le développement de l'informatique quantique, pour n'en nommer que quelques-uns.







Proche de l'infiniment petit

La nanotechnologie est un domaine scientifique et technologique qui se concentre sur la manipulation et la fabrication de structures et de dispositifs à l'échelle nanométrique, soit à l'échelle des atomes et des molécules. Comparé au diamètre d'un cheveu, un nanomètre est environ 100'000 fois plus petit, comme l'explique Michel Despont, responsable du programme Precision Manufacturing au CSEM.