Cinq films suisses dans la sélection officielle du festival d'Annecy

Le festival du film d'animation bat son plein à Annecy jusqu'à samedi. Cinq films suisses seront projetés dans la sélection officielle du festival. Les films de nombreuses Romandes et Romands ont été retenus, toutes catégories confondues.

« Cette année, il y a relativement moins de films suisses. Cela s'explique peut-être par le fait que l'année dernière, un grand hommage a été consacré au cinéma d'animation helvétique avec plus de 100 films retenus », a précisé Daliah Kohn de Swiss Films, l’agence de promotion du cinéma suisse à Keystone-ATS.





Les talents de la HSLU

Plusieurs films, sélectionnés par le festival d'Annecy, ont été produits à la Haute École spécialisée de Lucerne (HSLU), en section Arts et Design, comme le court-métrage Pas d'amoureux, qui participe à la compétition des films de fin d'études. Ce documentaire animé a été réalisé par Eugénie Bouquet, une Lausannoise de 25 ans.

Pour les films d’animation plus élaborés, les coproductions, souvent avec la France, sont très importantes, relève Daliah Kohn. Le film La colline aux cailloux de la Lausannoise Marjolaine Perreten, qui fait partie de la sélection officielle, a été coproduit par le studio d'animation genevois Nadasdy Film.

Cette réalisatrice de 33 ans n'en est pas à son coup d'essai. Plusieurs de ses courts-métrages sont devenus des succès en festival, comme Le dernier jour d'automne, sélectionné à la Berlinale.





Sunset Motel de Gilles Jobin

Daliah Kohn met encore en avant un projet « très intéressant et prometteur », Sunset Motel, en réalité virtuelle du chorégraphe genevois Gilles Jobin, aussi dans la sélection officielle et produit par Nadasdy Film. Dans le désert californien, perdu sur la route 66, le Sunset Motel est un lieu mystérieux peuplé de figures marginales issues de l’univers du dessinateur zurichois Thomas Ott.

Toujours dans la sélection officielle, Georges Schwizgebel, « le doyen du cinéma d'animation suisse », présente sa dernière œuvre, D'une peinture... à l'autre. Il s'agit d'une immersion dans la peinture à travers deux tableaux sur le même sujet, créés à un demi-siècle d'écart.





Bientôt un nouveau Barras

Le réalisateur Antonin Niklas, qui avait remporté un BAFTA avec son film de fin d’école, Do not feed the pigeons, ne manque pas non plus le rendez-vous en France voisine. Le Franco-Suisse, né à Meyrin et qui a étudié en Angleterre, présente un film publicitaire Coup de théâtre dans la compétition des films de commande.

Les réalisations de nombreux autres Romands ont été sélectionnées comme Armat de la Genevoise Elodie Dermange, Canard du Lausannois Elie Chappuis, Kill your darlings de la Neuchâteloise Thirza Ingold et Mouvement, sur le toit de la ville béton d'une autre Neuchâteloise, Valentine Moser.

A Annecy, les spectateurs peuvent également revoir des films d'animation récemment primés à l'instar d'Interdit aux chiens et aux Italiens, une co-production suisse, d'Alain Ughetto ou La reine des renards de la Lausannoise Marina Rosset. Ils pourront enfin avoir un premier aperçu sur des films pas encore terminés, mais qui devraient être visibles dès l'an prochain, comme Sauvages du Valaisan Claude Barras, à qui l'on doit Ma vie de courgette. /ats-jad