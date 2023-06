Un livre pour plonger dans l’univers envoûtant de la Fée verte

Ce livre présente une partie historique dédiée à l'absinthe, des portraits de distillateurs, des récits sur les distilleries, et bien plus encore. En outre, plusieurs chefs français et suisses romands ont élaboré des menus spécialement conçus pour accompagner les dégustations. Ceux-ci figurent dans le livre.

Bien qu'il existe déjà de nombreux ouvrages sur l'absinthe, ceux-ci sont souvent destinés aux spécialistes ou aux passionnés de cette boisson. « Ce livre est accessible à monsieur et madame tout le monde », affirme Tamara Berger. Il constitue un cadeau idéal pour quelqu'un qui n'a jamais goûté à l'absinthe et souhaite en apprendre davantage sur sa consommation et son appréciation, assure la photographe.

Le livre est disponible en librairie. Ses autrices seront en dédicaces samedi lors d’Absinthe en fête à Môtiers. /dsa