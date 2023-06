Ils volent au secours des faons

Le fauchage des champs rime avec sauvetage de faons. Depuis 2019 dans le canton, des agriculteurs font appel chaque année à SOS Faons Neuchâtel et ses bénévoles afin d’inspecter leur parcelle avant le passage du tracteur. « On est un peu rassurés » témoigne l’agriculteur de Travers, Jean-François Dupant. « Avant ce système, on fauchait sans repérage. On prenait le chien et on allait se promener pour effrayer les faons, mais on n’a jamais rien trouvé. » Les « dégâts » étaient alors constatés après avoir fauché le champ.