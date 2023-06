Claude-François Robert, l’adieu au Covid

Il a été l’un des visages récurrents de la pandémie de Covid-19 dans le canton de Neuchâtel. Claude-François Robert vient de prendre sa retraite. Depuis le 31 mai, il n’est plus le médecin cantonal neuchâtelois. Il a occupé ce poste pendant quinze ans et savoure aujourd’hui « le plaisir de vivre à un rythme un peu moins soutenu » : il l’a dit en direct dans La Matinale ce mardi.

En ce qui concerne son rôle lors de la pandémie, et en particulier les moments de bascule où les pouvoirs publics ont fait le choix du semi-confinement, Claude-François Robert en garde un souvenir frappant : « On annonçait des choses qu’on n’avait jamais vues en Suisse depuis 1918, et j’avais l’impression d’être dans un film de science-fiction. »

À propos de l’état actuel du dispositif suisse de santé, en particulier les questions de coûts et de pénuries, il exprime quelques inquiétudes : « On voit que le système craque », déclare celui qui prend le temps d’évoquer sa passion pour la cuisine, mais aussi pour l’écriture. Il ne s’interdit pas, d’ailleurs, de revisiter cette dernière période par le biais de la plume. /jhi