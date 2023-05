Nouvelles chambres modernes au Val-de-Travers

Un type de chambre unique au Val-de-Travers

Jusqu’à maintenant, les groupes pouvaient se retrouver à six dans une chambre, avec les sanitaires de l’autre côté du couloir. Les hébergements seront désormais destinés à des groupes de quatre personnes. Les familles seront donc les bienvenues. « On se situe entre l’hôtel et dormir dans la paille » détaille encore le directeur de l’ECAP Jean-Michel Brunner. Côté tarif, il faut compter entre 100 et 150 francs la nuit, selon le nombre de chambres réservées et les repas inclus. Goût et Région a hérité du mandat de gestion de l’hébergement à espaceVAL.

Les pompiers de toute la Suisse pourraient également devenir des clients plus réguliers à Couvet, puisque l’ECAP est en train de moderniser sa piste d’entrainement pour les hommes du feu, située du côté de la Presta.