L’ECAP investit au Val-de-Travers

L’ECAP remet ses installations au Val-de-Travers au goût du jour. Deux projets sont actuellement sur les rails. D’abord du côté de La Presta et du Centre de formation des sapeurs-pompiers neuchâtelois. Cette piste d’entrainement est utilisée depuis 21 ans par des volontaires et des professionnels du canton. Aujourd’hui les installations arrivent en fin de vie et les coûts d’entretien sont importants. Le métier a aussi évolué en deux décennies, les pompiers doivent désormais pouvoir apprendre à se battre contre les flammes dans des conditions plus réelles.

Les réflexions sur la rénovation ont commencé il y a 3 ans déjà, et les travaux viennent tout juste de débuter. Comme le centre de formation doit être utilisé sans interruption, quatre ans de travaux sont nécessaires en tout. Ce coup de neuf permettra aussi de continuer à attirer des sapeurs-pompiers de Suisse, mais aussi de l’étranger. Des demandes ont déjà été émises auprès de l’ECAP concernant des formations spécialisées. En parallèle, les pompiers neuchâtelois ainsi que la protection civile continueront de suivre des cours à La Presta.