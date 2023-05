Neuchâtel a nouveau rythmé par la Quinzaine

Année après année, Bernard Schneider perçoit toujours autant d’enthousiasme dans la population et les commerçants. Certains craignent parfois une faible affluence en raison des dates habituelles du dernier week-end de mai et du premier de juin, souvent prolongés. « Au contraire, c’est très bénéfique », assure le président. « L’année dernière, la Quinzaine avait lieu à la fois sur l’Ascension et sur Pentecôte et c’était une de nos plus belles éditions. En effet, il y avait beaucoup de touristes le samedi et ils ont trouvé Neuchâtel incroyable. »