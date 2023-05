La Braderie chaux-de-fonnière de retour pour la deuxième année consécutive

La Braderie qui a vu le jour en 1939 est devenue biennale dès 1946. Depuis lors, les plus assidus réclament régulièrement le retour à un rythme annuel. Les deux éditions coup sur coup en 2022 et 2023 (pour retrouver les années impaires après la crise sanitaire) laissent penser qu’une telle chose est possible. Pourtant, cela restera exceptionnel. Pour le comité bénévole, la charge de travail est énorme, l'équivalent d'un 25% à 30% estime le président central Pierre-André Stoudmann. Le responsable de la logistique et des finances Denis Cattin évoque même un 30% à 40%. Il s’agit aussi de ménager les sponsors, pas forcément enclins à mettre la main à la poche toutes les années. Et dans les stands, c’est souvent des bénévoles qui officient. Difficile là aussi de les mobiliser chaque année.